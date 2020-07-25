الرافدين: ايداع المواطنين أموالهم بالمصرف يقابله منح الفوائد لهم

2020/07/25 | 08:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا مصرف الرافدين المواطنين الى ايداع أموالهم في المصرف والحصول على فوائد مالية ربحية لهم.وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان “ايداع أموال المواطنين في فروع المصارف وفتح الحسابات المصرفية لهم يقابله منح الفوائد المترتبة عليه”.واشار الى ان “الكثير من المواطنين ما زالوا يكتنزون أموالهم في المنازل ومن دون جدوى وعليهم الاستفادة من …

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