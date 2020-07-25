الأمن النيابيَّة: إحراز تقدم بتحقيقات اغتيال الهاشمي ومن الصعب الافصاح عن التفاصيل

2020/07/25 | 09:01 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعة كشفَ رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب محمد رضا آل حيدر، السبت، عن وجود تقدم في التحقيقات الجارية باغتيال الخبير الأمني في شؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي.وقال آل حيدر، إن "اللجنة التحقيقية التي شكلت كانت حكومية وليست نيابية، بعد أن أمر وزير الداخلية عثمان الغانمي بتشكيل لجنة لكشف ملابسات اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي".وأضاف، إن "لجنة الأمن والدفاع النيابية ستلتقي رئيس الوزراء خلال الأيام المقبلة للحديث عن الكثير من النقاط ومن ضمنها سير أعمال اللجنة التحقيقية الخاصة باغتيال الهاشمي"، مشيراً الى أن "التحقيق في مثل تلك القضايا يتطلب وقتا طويلا، ومن الصعوبة الافصاح عن تفاصيل التحقيق".وأوضح رئيس اللجنة، انه "لدينا الثقة الكاملة بأن الجهات الأمنية والاستخبارية لديها القدرة بالوصول الى الجناة"، ملمحاً الى "وجود تقدم في عمل اللجنة التحقيقية في قضية اغتيال الهاشمي"، واصفاً هذا التقدم بالبطيء، منبهاً على أن "اللجنة سترسل كتاباً الى وزارة الداخلية للاستفسار عن المراحل التي وصل لها التحقيق بهذه العملية".وكان الخبير في شؤون الجماعات المسلحة الدكتور هشام الهاشمى قد تعرض في الخامس من تموز الحالي لعملية اغتيال من قبل مجموعة مسلحة كانت تركب دراجتين ناريتين، بإطلاق النار عليه أمام منزله في منطقة زيونة عقب انتهائه من مقابلة تلفزيونية، ليفارق الحياة في مستشفى "ابن النفيس" بعد إصابته بجروح بليغة في منطقة البطن وصولاً إلى الرأس.

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