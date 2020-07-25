ترجيحات باعتماد الدراسة الإلكترونيَّة العام المقبل

2020/07/25 | 09:01 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعة رجَّحت لجنة التربية النيابية، السبت، اعتماد الدراسة الالكترونية والتعليم عن بعد في حال استمرار الوباء.وقال مقرر لجنة التربية النيابية طعمة اللهيبي، ان "الدوام العام المقبل يحدده الموقف من فيروس كورونا والظرف الصحي، لأنه من غير الممكن البدء بالعام الدراسي وهناك خطر على الطلبة"، مرجحاً أنه "في حال استمرار الفيروس، فلن يكون أمام الوزارة إلا المنصات الالكترونية والدراسة عن بعد". وبشأن الامتحانات النهائية للسادس الاعدادي اضاف اللهيبي أنّ "اللجنة اتفقت مع الوزارة على أن تحتوي القاعة الامتحانية على عدد قليل جداً من الطلبة، أي لا يتجاوز عدد الطلاب فيها في جميع المراحل من 8 الى 12 طالبا في القاعة الواحدة".

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