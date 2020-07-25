2020/07/25 | 09:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يتسلم تمثال /الإلهة الأمّ/ من الحُكُومة الإيطاليّة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/25 | 09:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يتسلم تمثال /الإلهة الأمّ/ من الحُكُومة الإيطاليّة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يتسلم تمثال /الإلهة الأمّ/ من الحُكُومة الإيطاليّة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).