2020/07/25 | 09:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

سلمت قوات التحالف الدولي، السبت (25 تموز 2020)، موقعها ضمن قاعدة معسكر بسماية، جنوب شرقي بغداد، إل...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( التحالف الدولي يغادر قاعدة ’’بسماية’’ ويسلم موقعه للقوات الأمنية العراقية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( التحالف الدولي يغادر قاعدة ’’بسماية’’ ويسلم موقعه للقوات الأمنية العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).