الهجرة الدولية تتكفل بدفع بدل ايجار لـ 50 اسرة نازحة في الانبار

2020/07/25 | 09:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن مستشار محافظ الانبار للشؤون الاغاثية مازن ابو ريشة ، الجمعة، عن قيام منظمة الهجرة الدولية دولية بدفع مبالغ مالية كبدل ايجار لإسر التي تروم العودة من مخيمات النزوح الى مناطق سكناها المحررة .وقال ابو ريشة في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الحكومة المحلية وبالتنسيق مع منظمة الهجرة الدوليةIOM) ) تكفلت بنقل 50 […]

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