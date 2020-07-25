الأمن النيابية: الانتشار الامني في معابر ديالى  حسم بنسبة 100%

2020/07/25 | 09:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية ، السبت، بان الانتشار الامني في معابر محافظة ديالى مع ايران حسم بنسبة 100%.وقال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عبد الخالق العزاوي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان “انتشار الامني الجديد في معبري المنذرية ومندلي الحدودين مع ايران في ديالى حسم بنسبة 100%”، مبينا أن “القطعات اخذت مواقعها بالكامل […]

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