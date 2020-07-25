2020/07/25 | 09:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- /ثوار واسط/ يحذرون مفوضية الانتخابات من اعتماد المحاصصة في توزيع المناصب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/25 | 09:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (/ثوار واسط/ يحذرون مفوضية الانتخابات من اعتماد المحاصصة في توزيع المناصب) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (/ثوار واسط/ يحذرون مفوضية الانتخابات من اعتماد المحاصصة في توزيع المناصب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).