منع صلاة عيد الأضحى في 7 دول عربية بسبب فيروس كورونا

2020/07/25 | 09:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت 7 دول عربية، منع صلاة عيد الأضحى المبارك في المساجد والساحات، واقتصارها على مسجد واحد أو مساجد محددة وبضوابط واشتراطات حازمة، بسبب أزمة كورونا....

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