لليوم الثاني.. الولايات المتحدة تسجل أكثر من 70 ألف إصابة جديدة بكورونا

2020/07/25 | 09:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

سجّلت الولايات المتّحدة، الجمعة، لليوم الثاني على التوالي، أكثر من 70 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز أن إجمالي الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة ارتفع إلى 4.1 مليون إصابة، بينها حوالى 73800 إصابة سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية (مقابل 76500 في اليوم السابق).

كما تسبّب كوفيد-19 بوفاة أكثر من 1150 شخصا في الولايات المتّحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة (مقابل 1225 في اليوم السابق) لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في البلاد إلى أكثر من 145 الف وفاة، وفق هذه الجامعة الأمريكية التي مقرها في مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند (شمال شرق البلاد).

والولايات المتحدة هي، وبفارق شاسع عن سائر دول العالم، البلد الأكثر تضرّرا من جائحة كوفيد-19، سواء على صعيد الوفيات أو على صعيد الإصابات.

بالمقابل فإنّ أكثر من 1.26 مليون مصاب بالفيروس في الولايات المتحدة أُعلن شفاؤهم من مرض كوفيد-19.

ومنذ نهاية يونيو تواجه الولايات المتحدة تزايدا متسارعا في أعداد المصابين بالفيروس، ولا سيّما في الولايات الواقعة في غرب البلاد وجنوبها.

وكانت البلاد بلغت عتبة الثلاثة ملايين إصابة في 8 يوليو.

وبعدما انخفضت حصيلة الوفيات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى ما دون 500 وفاة يوميا في نهاية يونيو الماضي عادت الحصيلة في الأيام الثلاثة الأخيرة لتتخطى الألف وفاة يوميا.

وتوقّعت نماذج وبائية محدثة أن تزداد الحصيلة اليومية للوفيات المرتبطة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد 151 ألفا بحلول 1 أغسطس المقبل و157 ألفا بحلول 8 أغسطس.

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