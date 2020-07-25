الرافدين يدعو المواطنين لإيداع أموالهم بالمصرف ويتحدث عن الفوائد

2020/07/25 | 09:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

دعا مصرف الرافدين المواطنين، السبت، 25 تموز، 2020، الى ايداع أموالهم في المصرف والحصول على فوائد ما...





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