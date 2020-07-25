التصور العام لشفافية الديون

2020/07/25 | 09:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دييغو ريفاتي أخصائي أول ديون بقطاع الممارسات العالمية للاقتصاد الكلي والتجارة والاستثمار في سياق ارتفاع مستويات الدين العام، أصبحت شفافية الديون بالغة الأهمية لعدة أسباب: ينبغي للمؤسسات الدائنة إجراء تقييم كامل لقدرة البلدان المقترضة المحتملة على تحمل أعباء الديون، ومن الضروري أن يكون المواطنون قادرين على مساءلة حكوماتهم عن الديون التي تقترضها، وعلى البلدان […]

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