الفساد يتطور ومن الضروري أن تتطور مبادرات مكافحته

2020/07/25 | 09:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جيم أندرسون كبير أخصائي الحوكمة، البنك الدولي يرجع التزام البنك الدولي بمساعدة البلدان في مكافحة الفساد إلى عام 1996 عندما ألقى رئيس مجموعة البنك الدولي، جيمس وولفنسون، خطابه عن “سرطان الفساد”.وكانت هذه هي المرة الأولى التي قام فيها رئيس البنك الدولي بالتشديد على هذه القضية ووضعها بصورة مباشرة على أجندة مجموعة البنك الدولي.ومنذ […]

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