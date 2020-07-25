10 مشاهير من هوليود غيروا أسماءهم

2020/07/25 | 09:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر موقع “هير بيوتي” البريطاني تقريرا استعرض فيه بعض مشاهير هوليوود الذين غيروا أسماءهم في سبيل الشهرة.وقال الموقع إنه من الشائع أن يشكك الجماهير في كل ما يتعلق بالمشاهير ويدفعهم الفضول إلى التساؤل عما إذا كانت إطلالة أحدهم أو إحداهن بفضل عملية تجميل أو الإضاءة الجيدة أو فريق من خبراء التجميل والأزياء.ولكن من […]

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