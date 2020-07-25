هنيدي يتحول لجاستين بيبر – فيديو

2020/07/25 | 09:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك الممثل المصري محمد هنيدي مقطع فيديو ظهر فيه وهو يبدو بشكل المغني الكندي جاستين بيبر.وقام هنيدي بتركيب وجهه على جسد بيبر في أغنية “سوري”.وعلق هنيدي على المقطع قائلا: “هنيدي بيبر”.ولاقت الخطوة استحسانا من الكثير من متابعي النجم المصري.ورغم أن الفيديو جرى نشره قبل نحو أسبوع، إلا أنه […]

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