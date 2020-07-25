2020/07/25 | 09:46 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شارك الممثل المصري محمد هنيدي مقطع فيديو ظهر فيه وهو يبدو بشكل المغني الكندي جاستين بيبر.
وقام هنيدي بتركيب وجهه على جسد بيبر في أغنية “سوري”.
وعلق هنيدي على المقطع قائلا: “هنيدي بيبر”.
ولاقت الخطوة استحسانا من الكثير من متابعي النجم المصري.
ورغم أن الفيديو جرى نشره قبل نحو أسبوع، إلا أنه […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هنيدي يتحول لجاستين بيبر – فيديو) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقام هنيدي بتركيب وجهه على جسد بيبر في أغنية “سوري”.
وعلق هنيدي على المقطع قائلا: “هنيدي بيبر”.
ولاقت الخطوة استحسانا من الكثير من متابعي النجم المصري.
ورغم أن الفيديو جرى نشره قبل نحو أسبوع، إلا أنه […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هنيدي يتحول لجاستين بيبر – فيديو) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هنيدي يتحول لجاستين بيبر – فيديو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).