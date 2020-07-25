السعودية: مقتل شيخ قبيلة الدواسر بظروف غامضة

2020/07/25 | 09:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعى حساب “قبيلة الدواسر” الشيخ محمد بن مران بن قويد، الذي توفي مقتولا في ظروف غامضة.وغرد الحساب “ببالغ الحزن والمواساة تلقينا خبر وفاة الشيخ محمد بن مران بن قويد نسأل الله جل وعلا في هذه الأيام المباركه ان يتغمده بواسع رحمته وأن يجعل قبره روضا من رياض الجنة”.وأضاف الحساب “عزاؤنا لقبيلة الدواسر […]

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