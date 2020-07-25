أميركا تسجل لليوم الثاني على التوالي أكثر من 70 ألف إصابة جديدة بكورونا

2020/07/25 | 09:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..سجّلت الولايات المتّحدة، لليوم الثاني على التوالي، أكثر من 70 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.وأظهرت بيانات جونز هوبكنز أن إجمالي الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة ارتفع إلى 4.1 مليون إصابة، بينها حوالى 73800 إصابة سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية (مقابل 76500 في اليوم […]

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