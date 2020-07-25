الأمن النيابية تكشف عن تقدم في تحقيقات اغتيال الهاشمي

2020/07/25 | 09:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفَ رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب محمد رضا آل حيدر، السبت، عن وجود تقدم في التحقيقات الجارية باغتيال الخبير الأمني في شؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي.وقال آل حيدر في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “اللجنة التحقيقية التي شكلت كانت حكومية وليست نيابية، بعد أن أمر وزير الداخلية […]

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