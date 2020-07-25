2020/07/25 | 09:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أظهرت دراسة شملت 10 دول أوروبية، أنه لم يسبق أن وجد في سجون القارة هذا العدد من المساجين على خلفية قضايا تتعلق بالإرهاب، مسلطة الضوء على السجن كـ”حاضنة للتطرف”.ووفق هذا البحث الذي أنجزه المركز الدولي لدراسة التطرف التابع لجامعة كينغ في لندن وساهم فيه خبراء معروفون في المجال، فإنه “لم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: السجون الأوروبية قنبلة موقوتة حاضنة للتطرف) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة: السجون الأوروبية قنبلة موقوتة حاضنة للتطرف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).