توضيح شرطة مكة حول واقعة الجمل

2020/07/25 | 09:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقاطع فيديو تظهر شخصا يرتدي زيا أمنيا وهو يمتطي جملا متجولا بها في أحد شوارع مكة المكرمة، في حادث أثار ضجة بين السعوديين وتدخلا من السلطات الرسمية وتداول ناشطون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية لقطات فيديو توثق رجلا يرتدي زيا أمني وهو يتجول في […]

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