انسحاب ضيف فيصل القاسم على الهواء – فيديو


انسحاب ضيف فيصل القاسم على الهواء – فيديو
2020/07/25 | 09:51 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رحل ضيف برنامج الاتجاه المعاكس الذي يقدمه الإعلامي فيصل القاسم على شاشة قناة الجزيرة وذلك بعد فشله في الرد على الضيف الآخر .

وانسحب المفكر القبطي عبد المسيح الشامي الذي حضر ليعلق على قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تحويل آيا صوفي لمسجد .

  وتهكم فيصل القاسم على انسحاب ضيفه قائلا: يا عبد […]

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