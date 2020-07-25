انسحاب ضيف فيصل القاسم على الهواء – فيديو

2020/07/25 | 09:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحل ضيف برنامج الاتجاه المعاكس الذي يقدمه الإعلامي فيصل القاسم على شاشة قناة الجزيرة وذلك بعد فشله في الرد على الضيف الآخر .وانسحب المفكر القبطي عبد المسيح الشامي الذي حضر ليعلق على قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تحويل آيا صوفي لمسجد .وتهكم فيصل القاسم على انسحاب ضيفه قائلا: يا عبد […]

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