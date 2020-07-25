وزيرة الإعمار تعلن انجاز تصاميم أوليَّة لمدينة سكنيَّة في قضاء بلد

2020/07/25 | 09:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزيرة الاعمار والاسكان والبلديات العامة نازنين محمد وسو، السبت، عن انجاز التصاميم الاولية لمدينة سكنية في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين.وقالت وسو في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “مديرية التخطيط العمراني في الوزارة انجزت التصاميم الاولية الاساسية لمدينة سكنية جديدة في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين ضمن مشروع […]

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