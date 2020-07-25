التحالف الدولي يسلم موقعه ضمن قاعدة بسماية إلى القوات الامنية العراقية

2020/07/25 | 09:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادسلم التحالف الدولي، السبت، موقعه الذي يشغله ضمن قاعدة بسماية إلى القوات الأمنية العراقية.وذكر نائب قائد قوة المهام المشتركة في التحالف الدولي اللواء جبرالد ستريكلاند في بيان تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه، أن "قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب" سلمت موقعها في معسكر بسماية إلى قوات الأمن العراقية بفضل النجاحات التي حققتها قوات الأمن العراقية في الحملة ضد داعش".وأشار إلى أنه "يعمل على إعادة تمرکز مواقعه داخل العراق"، لافتاً إلى أنه "تم التخطيط لهذه التحركات العسكرية منذ فترة طويلة بالتنسيق مع حكومة العراق".وتابع البيان أن "التحالف الدولي يقوم بمناقلة الموقع السابع الذي كان يشغله خلال هذا العام إلى قوات الأمن العراقية ،كجزء من شراكة مستمرة بين قوات الأمن العراقية، والتحالف الدولي المناهض لداعش"، مشيداً "بدور القوات العراقية الحاسم في تحرير الموصل قبل ثلاث سنوات".

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