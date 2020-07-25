ما لا تعرفه عن زوج يسرا السابق

2020/07/25 | 09:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدد كبير من جمهور يسرا لا يعرف أنها تزوجت مرتين، المرة الأولى كانت من رجل الأعمال الفلسطيني فادي الصفدي، ولم يستمر الزواج بينهما طويلا .التقت الفنانة يسرا برجل الأعمال فادي الصفدي يوم ثلاثاء، وتزوجا يوم الجمعة التالي له مباشرة عام 1993، وقت تصويرها لفيلم “حرب الفراولة” إخراج خيري بشارة.وقالت الفنانة يسرا أثناء حضورها […]

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