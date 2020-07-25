السفير الهولندي يلمح الى نهاية مهمته في العراق

2020/07/25 | 09:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف السفير الهولندي لدى العراق إريك ستارتينج، عن اقتراب مهمته من النهاية في العاصمة بغداد.وقال ستارتينج في تغريدة على “تويتر” إن “العمل في بغداد اقترب من نهايته، تشرفت بدعوة وزير الخارجية فؤاد حسين في زيارة وداع”.وأضاف ان “العراق وهولندا هم أصدقاء وشركاء منذ فترة طويلة، شكرت الوزير على التعاون الوثيق في دوره السابق …

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