طريقة لحرق 80 ألف سعرة حرارية دون القيام بأي تمرين

2020/07/25 | 09:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف بحث جديد، أن أصحاب المنازل يحرقون كمية كبيرة من السعرات الحرارية كل عام ببساطة عن طريق القيام بأعمال البستنة في الفناء وأعمال يدوية أخرى في جميع أنحاء المنزل واتضح أن الحفاظ على الأشجار والنباتاب والحديقة قد يكون الطريقة المثلى للتخلص من الوزن أثناء التواجد في المنزل خلال جائحة فيروس كورونا.وفي المتوسط​​، يحرق […]

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