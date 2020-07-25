مستشار الأمن الوطني يتحدث عن تفاصيل تحرير هيلا الالمانية

2020/07/25 | 09:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةتحدث مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الاعرجي، السبت، عن تفاصيل تحرير المختطفة الألمانية هيلا ميفيس التي اختطفت قبل أيام في بغداد.وقال الاعرجي، إن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وجّه القوات الأمنية والاستخبارية بسرعة الكشف عن مصير الناشطة الألمانية المختطفة هيلا ميفيس والعمل على إطلاق سراحها".وأضاف، أن "التحقيقات مستمرة للوقوف بشكل دقيق على ملابسات حادثة اختطاف الناشطة الألمانية هيلا ميفيس"، مبيناً أن "الأجهزة الأمنية وبتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي؛ شكلت فرقا أمنية واستخبارية متعددة للبحث والتحري عن الناشطة الألمانية والعمل على سرعة إطلاق سراحها".وتابع، أن "اختطاف الناشطة الألمانية ميفيس، عمل مدان ويشكل إساءة لسمعة العراق، وستتخذ الجهات المسؤولة الإجراءات المناسبة بحق الخاطفين".وتابع بالقول: "ليطمئن الشعب الألماني الصديق بأن العلاقات الطيبة بين العراق وألمانيا لن يتمكن أعداء السلام النيل منها، ونحن واثقون تماماً من تصميم قوات الأمن العراقية على حماية ضيوفنا في العراق".ولفت الأعرجي، الى أن "الحكومة وخصوصا أجهزتها الأمنية وقواتها المسلحة وجميع تشكيلاتها، تستمر بمتابعة التطورات واتخاذ الإجراءات المطلوبة لحماية أمن العراق ودرء المحاولات التي تسعى لزعزعة الاستقرار وخلط الأوراق".

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