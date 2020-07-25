إبن تيم حسن يصدم الجميع بتصريحاته

2020/07/25 | 10:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك ورد، ابن النجم السوري تيم حسن ومواطنته الفنانة ديمة بياعة متابعيه على تطبيق انستغرام بمقطع فيديو تحدث باللغة الإنكليزية عن آماله وطموحاته ومستقبله.وعبر الفتى البالغ من العمر 14 عاماً عن احلامه بطريقة ذكية، وتمنى دخول الجامعة وتحقيق حلمه بأن يصبح فيزيائيا فلكيا ويكون قادرا على تبادل الأفكار مع ألمع العقول في العالم.[…]

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