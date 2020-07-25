2020/07/25 | 10:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التحالف الدولي، اليوم السبت، أنه نقل الى القوات العراقية معدات تبلغ قيمتها 5 ملايين دولار أميركي.وسلم التحالف مقره في قاعدة بسماية الى القوات العراقية صباح اليوم السبت.وأعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم امس الجمعة، عن سقوط 4 صواريخ نوع كاتيوشا داخل معسكر بسماية، مما ادى الى أضرار مادية فقط دون وقوع خسائر بشرية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التحالف الدولي يسلم القوات العراقية معدات بقيمة 5 ملايين دولار في قاعدة بسماية وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحالف الدولي يسلم القوات العراقية معدات بقيمة 5 ملايين دولار في قاعدة بسماية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحالف الدولي يسلم القوات العراقية معدات بقيمة 5 ملايين دولار في قاعدة بسماية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).