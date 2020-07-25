9 أخطاء أثناء الطهي تهددك بمخاطر صحية

2020/07/25 | 10:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يكشف خبراء الصحة عن عادات الطهي التي يمكن أن تؤدي إلى العديد من المخاطر الصحية.في التقرير نستعرض مجموعة من أخطاء الطبخ التي يمكن أن تجعل طعامك بسبب لك العديد من المشاكل الصحية، كما نقلت “مصراوي” عن موقع “thehealthy”.1- تسخين الزيوت الصحية: مثل زيوت الزيتون وبذور الكتان وجوز الهند، إذ يفضل استخدمهم […]

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