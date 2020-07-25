السامرائي يدعو إلى تشكيل حشد مسلح من العشائر لمواجهة داعش في سامراء

2020/07/25 | 10:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

دعا عضو مجلس النواب، النائب مثنى السامرائي، اليوم السبت، إلى تشكيل حشد مسلح من العشائر بما يمكنّهم من مواجهة تنظيم داعش في محافظة سامراء، مشدداً على ضرورة إعادة صياغة المعادلة الأمنية بثلاث مناطق.





وذكر السامرائي في تغريدة عبر موقع تويتر وتابعتها (بغداد اليوم): "كل يوم جديد خضبنا بدماء الأحبة من أبناء العمومة، ولطالما قارعت الإرهاب أيها الشهيد علي مخلف العباسي، فإلى عليين أنت وحفيدك وأبناء اختك، وإذا كانوا قد وصلوا إليكم بسبب غفلة مستنكرة وتراخي مرفوض، فإن دماءكم ستكون سياطاً تجلد قاتليك".

وشدد السامرائي قائلاً، إنه "لا بد من إعادة صياغة المعادلة الأمنية في مناطق سموم، والعباسية، والقلعة، وكل القرى المحيطة بسامراء، بما يضمن دوراً حقيقياً لأبناء عشائرنا الكريمة، وتشكيل حشد مسلح منهم بما يمكنّهم من مقارعة زمر الإرهاب المجرمة".

وفي وقت متأخر من يوم أمس السبت، أفاد مصدر أمني من محافظة سامراء، بمقتل مختار منطقة وأربعة اخرين بعد هجوم مسلح لداعش في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "داعش استهدف مختار منطقة سموم وأربعة أفراد آخرين في منطقة العباسية التابعة لقضاء سامراء، ما أسفر عن مقتلهم".

وأضاف، أن "لواء 35 في الحشد الشعبي أرسل قوة إسناد لقطعات الشرطة الاتحادية المتواجدة في القاطع".

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