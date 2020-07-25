العراق يعلن إحراز تقدم بشأن التحقيق في حادثة اغيتال هشام الهاشمي

2020/07/25 | 10:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

كشف رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، محمد رضا آل حيدر، السبت، 25 تموز، 2020، عن وجود تقدم في التحقيقات الجارية باغتيال الخبير الأمني في شؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي.

وقال آل حيدر في تصريح صحفي، إن "اللجنة التحقيقية التي شُكلت كانت حكومية وليست نيابية، بعد أن أمر وزير الداخلية عثمان الغانمي بتشكيل لجنة للكشف عن ملابسات اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي".

واضاف أن "لجنة الأمن والدفاع النيابية ستلتقي رئيس الوزراء خلال الأيام المقبلة للحديث عن الكثير من النقاط ومن ضمنها سير أعمال اللجنة التحقيقية الخاصة باغتيال الهاشمي"، مشيراً الى أن "التحقيق في مثل تلك القضايا يتطلب وقتا طويلا، ومن الصعوبة الافصاح عن تفاصيل التحقيق".

وأوضح رئيس اللجنة أنه "لدينا الثقة الكاملة بأن الجهات الأمنية والاستخبارية لديها القدرة على الوصول الى الجناة"، ملمحاً الى "وجود تقدم في عمل اللجنة التحقيقية في قضية اغتيال الهاشمي".

وبين أن "اللجنة سترسل كتاباً الى وزارة الداخلية للاستفسار عن المراحل التي وصل لها التحقيق بهذه العملية".

وكان المتحدث باسم رئيس الوزراء، أحمد ملا طلال، قال الثلاثاء (7 تموز 2020)، إن قتلة الخبير الامني هشام الهاشمي لن يفلتوا من العقاب، فيما أكد اصرار الحكومة على وضع نقطة نهاية سطر للادولة، حسب تعبيره.

وذكر أحمد ملا طلال، في مؤتمر صحفي عقده في بغداد: "لقد فقدنا قامة كبيرة بعملية غادرة وجبانة نفذتها مجموعة خارجة عن القانون"، مشيراً إلى أن "الكاظمي وجّه الجهات المعنية بتسمية شارع باسم الشهيد هشام الهاشمي تخليداً لذكراه".

واضاف ملا طلال، أن "الكاظمي وجه وزيري الدفاع والداخلية بالإشراف على التحقيق بمقتل الهاشمي"، مبيناً أن الحكومة مصرة على "وضع نقطة نهاية سطر للادولة".

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