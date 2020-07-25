الآثار السلبية التي أفرزتها مرحلة الاحتلال الأمريكي للعراق عام / 2003 - فلاح أمين الرهيمي

2020/07/25 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي إن الأزمة العميقة التي يمر بها الاقتصاد العراقي التي ظهرت بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام / 2003 وما أعقبه من آثار سلبية جراء السياسة الاقتصادية من خلال التبديل الجذري للشروط التي تحكم نهج التطور المتمثلة باتباع نهج الليبرالية الجديدة لصالح التطور الرأسمالي بسبب انهيار مشروع الدولة في سياستها التنموية القائمة على القطاع العام الحكومي.



ونتيجة ذلك نشأت ظاهرة جديدة في العراق بعد التغير عام / 2003 عل ......





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