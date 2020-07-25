الحضارة لا تتجزّأ!! - سليمان جبران

2020/07/25 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سليمان_جبران في كلّ مجتمع، أو في كلّ فكر توفيقي، تجد أحيانا مَن يحاولون إمساك الحبل مِن الطرفين، طوال حياتهم: يريدون الحضارة بكلّ مظاهرها المادّيّة، لكنّهم يرفضون رفضا قاطعا كلّ توابعها السياسيّة والفكريّة والاجتماعيّة! هذا غير ممكن طبعا.



لا يمكنك أن تكون "عربيّا" في بلادك؛ تلبس الجلباب التقليدي، والعباءة الضافية من فوقه، وعلى رأسك حطّة وعقال فوقها.



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وفي الوقت ذاته، تسوق سيّارة مرسيدس متطوّرة، لا يقتنيها ......





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