التحالف الدولي يسلم موقعه ضمن قاعدة بسماية الى القوات العراقية

2020/07/25 | 10:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..سلم التحالف الدولي اليوم السبت، موقعه الذي يشغله ضمن قاعدة بسماية إلى القوات الأمنية العراقية.وقال نائب قائد قوة المهام المشتركة في التحالف الدولي اللواء جبرالد ستريكلاند في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب” سلمت موقعها في معسكر بسماية إلى قوات الأمن العراقية بفضل النجاحات التي حققتها قوات […]

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