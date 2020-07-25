نجم القيثارة الجديد يرد على انباء اصابته بكورونا بوثيقة الفحص الطبي

2020/07/25 | 11:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رد نجم نادي الشرطة الجديد، اللاعب محمد قاسم، على انباء اصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.وحصلت وكالة/ المعلومة/ على نسخة من من نتيجة الفحوصات الطبية للاعب في بغداد والتي اثبتت عدم اصابته بالفيروس.يذكر أن عدد من وسائل الانباء وصفحات التواصل الاجتماعي، اشارت الى إصابة قاسم بفيروس كورونا.انتهى/ 25 ل

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