تسجيل 20 الف بكورونا في صفوف الجيش الأميركي

2020/07/25 | 11:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أصيب أكثر من 20 ألفا من أفراد الجيش الأميركي بفيروس «كورونا»، وارتفع معدل الإصابة بين صفوف الجيش بمقدار ثلاثة أمثال خلال الستة أسابيع الماضية، مع تحول الجيش الأميركي إلى مصدر محتمل للعدوى داخل البلاد وخارجها، بحسب مسؤولين في الجيش، ومسؤولين محليين في قطاع الصحة العامة.وتزداد الحالات بشكل كبير في القواعد العسكرية في كل […]

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