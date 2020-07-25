2020/07/25 | 11:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص العمليات المشتركة تخصص قوات امنية لجميع المنافذ الحدودية وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة تخصص قوات امنية لجميع المنافذ الحدودية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة تخصص قوات امنية لجميع المنافذ الحدودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).