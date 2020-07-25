الصحة العالمية تسجل زيادة قياسية بعدد الاصابات بكورونا حول العالم

2020/07/25 | 11:03 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةاعلنت منظمة الصحة العالمية، تسجيل زيادة قياسية في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم .وذكرت المنظمة، ان عدد الاصابات بلغت 284196 حالة في 24 ساعة، فيما زاد عدد الوفيات 9753 حالة، وهي أكبر زيادة يومية منذ تسجيل زيادة قياسية بلغت 9797 حالة يوم 30 نيسان.وكان العدد القياسي السابق، الذي سجلته منظمة الصحة العالمية في حالات الإصابة الجديدة 259848 حالة في 18 تموز.ويبلغ متوسط عدد حالات الوفاة اليومي 5000 حالة في تموز حتى الآن ارتفاعا من 4600 حالة في حزيران.وسجلت منظمة الصحة العالمية 69641 حالة جديدة في الولايات المتحدة و67860 في البرازيل و49310 حالات في الهند و13104 حالات في جنوب أفريقيا.

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