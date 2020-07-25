الصحة العراقية تكشف عن موعد توزيع لقاح كورونا في العراق

2020/07/25 | 11:04 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الصحة العراقية عن موعد توفر لقاح فيروس كورونا في العراق، فيما اكدت انه سيوزع مجانا على المواطنين.وقالت وكالة الأنباء الرسمية نقلا عن وكيل الوزارة حازم الجميلي ان الوزارة وبهدف التباحث مع جميع الجهات التي تعمل على انتاج … Readmore

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