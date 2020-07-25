اعتقال 4 من ابرز المطلوبين بتهمة الإرهاب غربي الرمادي

2020/07/25 | 11:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مصدر امني في محافظة الانبار ،السبت، اعتقال 4 من ابرز المطلوبين للقوات الامنية بحملة امنية استباقية غربي مدينة الرمادي....

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