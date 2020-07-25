التحالف الدولي يغادر قاعدة بسماية ويسلم

2020/07/25 | 11:08 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مغادرة التحالف الدولي للقاعدة لا صلة لها بالهجوم الأخير - صورة ارشيفية

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