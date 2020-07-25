الطيران المدني تصدر قراراً جديداً بشأن استئناف الرحلات الجوية

2020/07/25 | 11:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

وجهت سلطة الطيران المدني، السبت (25 تموز 2020)، إدارات المطارات المحلية باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة وفحص المسافرين قبل 48 ساعة من موعد الرحلة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث باسم السلطة، جهاد كاظم قوله، إنه "بناءً على توصية سلطة الطيران المدني قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بقرارها المرقم (80)، إعادة فتح المطارات العراقية أمام الرحلات الداخلية والدولية يوم 23 من تموز الجاري، بعد أخذ الإجراءات التي تضمن سلامة المسافرين".

وأضاف كاظم، أن "رئيس سلطة الطيران المدني نائل سعد، وجه إدارات المطارات المحلية للاستعداد والتأهب للعمل، كما وجه أيضا باتخاذ عدة إجراءات للوقاية من فيروس كورونا".

وأوضح، أن "الإجراءات الوقائية تتضمن تعفير جميع الصالات بعد كل رحلة، وإلزام الكوادر بالفحص الطبي" ، لافتاً إلى أن "سلطة الطيران المدني طلبت بفحص المسافرين بجهاز (البي سي آر) قبل موعد الرحلة بـ 48 ساعة".

ويوم الخميس (23 تموز 2020)، أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، استئناف الرحلات الجوية المنتظمة في العراق ابتداءً من اليوم، مشددة على الالتزام بتدابير الصحة الوقائية.

وذكر إعلام السلطة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن الأخيرة "أعلنت استئناف الرحلات الجوية المنتظمة لشركات الطيران العاملة في البلاد ابتداءً من هذا اليوم، واستناداً إلى مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".

وأضاف البيان، أن "مطارات (بغداد، والبصرة، والنجف الأشرف) شهدت حركة نشطة لسفر المواطنين إلى الخارج بشكل متواصل، باستثناء مطاري أربيل والسليمانية الدوليين، وذلك بسبب عدم جاهزية هذه المطارات للإجراءات الوقائية والصحية".

وأشارت السلطة إلى "أهمية الالتزام بتدابير الصحة الوقائية الصارمة وقواعد التباعد الاجتماعي في مطاراتنا المدنية، بتأدية المهام والواجبات بعد إن استكملت أهم الأعمال اللوجستية الخاصة باللوائح الارشادية المعدة من قبل منظمة الدولية للطيران المدني (lCAO ) والتعليمات الصادرة من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية من أجل توفير السفر الآمن للمواطنين".

وكانت سلطة الطيران المدني العراقي قد علقت، في 17 آذار الماضي من هذا العام، الرحلات الجوية في العراق ضمن الخطوات التي تم اتخاذها لمنع تفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد.

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