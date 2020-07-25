فرقة الإمام علي تعلن دفن 53 متوفياً جديداً بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

2020/07/25 | 11:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- النجف

أعلنت فرقة الإمام علي القتالية، السبت (25 تموز 2020)، تجهيز ودفن 53 متوفياً جديداً بفيروس كورونا خ...





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