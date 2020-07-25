2020/07/25 | 11:12 - المصدر: سومر نيوز
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الحمداني: دبي تمثل محطة رئيسية لتهريب الاثار العراقية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
أكد وزير الثقافة والسياحة والآثار السابق عبد الأمير الحمداني، السبت، أن دبي كانت من المحطات الرئيسية لت...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الحمداني: دبي تمثل محطة رئيسية لتهريب الاثار العراقية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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