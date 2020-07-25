الحمداني: دبي تمثل محطة رئيسية لتهريب الاثار العراقية

2020/07/25 | 11:12 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

أكد وزير الثقافة والسياحة والآثار السابق عبد الأمير الحمداني، السبت، أن دبي كانت من المحطات الرئيسية لت...

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