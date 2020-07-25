اتهامات امريكية جديدة لروسيا لاستمرارها بتوريد الاسلحة الى ليبيا

2020/07/25 | 11:13 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الولايات المتحدة : إنّ روسيا أرسلت المزيد من المعدات العسكرية إلى ليبيا، وذلك في انتهاك لحظر الأسلحة المفروض على البلد.وتدعم روسيا، بالإضافة إلى الإمارات ومصر، قوات شرق ليبيا، المعروفة باسم (الجيش الوطني الليبي)، بقيادة خليفة حفتر.وعلى الجانب … Readmore

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