بوريس جونسون يقر بأن حكومته لم تستوعب خطر كورونا في بدايته

2020/07/25 | 11:13 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقرّ رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بأن حكومته لم تستوعب فيروس كورونا في “الأسابيع والأشهر القليلة الأولى” من انتشاره في المملكة المتحدة.وفي مقابلة مع محررّة الشؤون السياسية في بي بي سي لورا كونسبرغ، قال جونسون إنه كانت هناك “أسئلة … Readmore

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