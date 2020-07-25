رواية -يسرا البريطانية- (4) - احمد جمعة

2020/07/25 | 11:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_جمعة في الليالي الباردة الصقيع، عندما تستشعر الوحدة والخوف بغرفتها المطلة على مرج الجيران، تفتقد لصوت جبار الشريف بنبرته الخشنة الجافة وكلماته المبهمة في غالبيتها وهي صغيرة يحدثها عن موضوعات شائكة تتعلق بالتاريخ، أدركت الآن بعد سنوات من اختفائه الغامض الذي رجح بين وقوعه في الأسر لدى قوات التحالف أو مصرعه، وبين تصفيته داخلياً لمجاهرته بآرائه، أدركت مغزى تلك القصص المتشعبة عن العائلات الخليجية، وربطه لتا ......





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