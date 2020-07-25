الشبيبة الجزائرية وموت -المعارضة الوهمية للمساومات- : مواجهة مفتوحة لكسر التلاحم الشعبي - عصام بن الشيخ

2020/07/25 | 11:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عصام_بن_الشيخ الشبيبة الجزائرية وموت "المعارضة الوهمية للمساومات": مواجهة مفتوحة لكسر التلاحم الشعبي..



الدكتور ناهض حماد من غزة يتحدث عن الدور الجزائري تجاه فلسطيند/ عصام بن الشيخالسبت 25 جويلية 2020################## تسبب وباء كوفيد-19 في تكليف جهاز الأمن بمهمة مضنية جديدة حاولت المعارضة (عبر اللايف) استغلال أخطائه الحمية تجاه ما يصلح على تسميته "وباء اليأس".



لقد ازدادت حاجة الجزائ ......





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