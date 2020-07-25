سلطات الاحتلال تنفذ مخططات ومشاريع استيطانية وتهويدية جديدة في القدس ومحافظة بيت لحم - مديحه الأعرج

2020/07/25 | 11:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مديحه_الأعرج تقرير الاستيطان الاسبوعي 18/7/2020-24/7/2020إعداد : مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطانالنشاط الاستيطاني الاسرائيلي لا يتوقف ، وهو يتنقل من محافظة الى أخرى في الضفة الغربية ، غير أن بؤرة تركيزه في الفترة الأخيرة تتخذ من مناطق الاغوار الفلسطينية ومن محافظني بيت لحم والقدس هدفا لها ، حيث تنشط منظمات الاستيطان ويجري تسجيل الاراضي التي يتم الاستيلاء عليها باسم هذه ......





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